Президент РФ Владимир Путин рассказал, как увернулся от падавшего на него мотоцикла. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства посетил стратегические учения "Запад-2025", прошедшие 16 сентября. Он вспомнил, как однажды сел на мотоцикл, чтобы проехать на нем. По словам Путина, мотоцикл "козлом" полетел вверх и перевернулся.

Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной.

Владимир Путин, президент РФ

Видео: Telegram / ЗАРУБИН