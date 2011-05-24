Путин: экономике России предстоит пройти по острому лезвию

По его словам, важно пройти процесс так, чтобы не подорвать макроэкономическую политику.

Экономике России предстоит пройти по острому лезвию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, важно пройти процесс так, чтобы не подорвать макроэкономическую политику. Он подчеркнул, что этот вопрос уже поднимали в 2024 году

Необходимо пройти по такому острому лезвию. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин обсудил с Минкультом введение квот на прокат зарубежных фильмов в России.

Видео: kremlin.ru