Видео: Владимир Путин ответил волонтерам на вопрос об участии в выборах

Появилось видео выступления Владимира Путина на форуме "Доброволец России — 2017".

Владимир Путин выступил на церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017". В ходе выступления со сцены перед многотысячным залом, заполоненным молодыми волонтерами, он объявил 2018 год в нашей стране "Годом Добровольца". Кроме того, глава государства ответил на вопрос о его планах на весну следующего года.

Сам момент вопроса выглядел несколько неловко. От лица волонтера Максима к президенту Путину почему-то обратился ведущий шоу Дмитрий Губерниев. Именно он спросил у главы государства, собирается ли тот выдвигаться на новый президентский срок.

Это всегда очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной и защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают тебя. В этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, поддержите ли вы меня? Владимир Путин, президент РФ

Зал хором ответил "Да!". Раздались аплодисменты, которые длились 10-15 секунд. Благодарный президент пообещал поторопиться с окончательным принятием решения.

Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время. И оно будет принято. Принимая его, я буду иметь и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию.

Владимир Путин, президент РФ

Видео: Piter.TV