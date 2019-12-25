  1. Главная
Жителю Кронштадта грозит штраф за оскорбление бывшей тещи
Сегодня, 11:28
Материалы дела направлены для рассмотрения мировому судье.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по обращению 64-летней женщины. В сентября 39-летний мужчина встретил бывшую тещу возле подъезда дома на Посадской улице и в ходе эмоционального диалога оскорбил ее. 

По информации надзорного ведомства, возбуждение дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ относится к исключительной компетенции прокурора. По результатам проверки он вынес соответствующее постановление в отношении нарушителя. Материалы дела направлены для рассмотрения мировому судье. 

Фото: Piter.TV

