Продюсер сериала "Король и шут" отреагировал на претензии вдовы Михаила Горшенева

Игорь Гудков отметил, что не ссорился с Ольгой Горшеневой, а создатели попытались рассказать о формировании коллектива как супергруппы.

Продюсер сериала "Король и Шут" Игорь Гудков (Панкер) дал свой комментарий по поводу критики со стороны вдовы фронтмена культовой группы Ольги Горшеневой. Как он сообщил в беседе с телеканалом "360", цель проекта была не в создании конкурса двойников, а в отражении становления коллектива как супергруппы.

Напомним, ранее вдова Михаила Горшенева (Горшка) дала сериалу негативную оценку и заявила, что он порочит память её покойного мужа. О планах на создание проекта Ольга знала до того, как ознакомилась с сериями. Более того, она сама выступала за его создание, подчеркнул Гудков.

С Мишей (Горшеневым — прим. ред.) я познакомился до того, как она с ним познакомилась. И я Мишу люблю, и Князь (музыкант Андрей Князев — прим. ред.) любит, и тут очень много людей задействовано. <…> Поверьте, у нас никогда в жизни не стояла задача опорочить Михаила. Он наш друг, чего мы будем оскорблять? Игорь Гудков, продюсер сериала "Король и Шут"

Также продюсер напомнил, что сериал снят в жанре "панк-сказка", то есть, в основу истории лишь частично легли реальные события.

Это не конкурс двойников или байопик (фильм-биография — прим. ред.). Мы специально делали, чтобы было интересно. Музыка прекрасная, мы в ней очень разбираемся, поэтому съемки замечательные <…> Мы показываем результат творчества, как группа стала супергруппой. Игорь Гудков, продюсер сериала "Король и Шут"

Наконец, по словам Гудкова, создатели сериала руководствовались фактами, которые находятся в общем доступе, а критика Ольги Горшеневой является её личной оценкой и к ней у команды нет претензий.

Фото: Пресс-служба "Кинопоиска"