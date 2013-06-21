ЛДПР предложила ввести льготные налоговые ставки для многодетных ИП

Государственная поддержка облегчит финансовое бремя на граждан и станет стимулом для расширения бизнеса, создания новых рабочих мест и укрепления экономической стабильности страны.

Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект модельного закона, который позволит российским регионам установить льготные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для многодетных индивидуальных предпринимателей. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" о ссылкой на текст документа. В тексте говорится о том, что речь идет об одном проценте при налоге с доходов и пяти процентов с налоге с доходов за вычетом расходов.

Снижение налоговых ставок до 1% для доходов и 5% для доходов минус расходы - это реальный шаг навстречу тем, кто ежедневно трудится на благо своей семьи и региона. Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР

Законодательное предложение предусматривает, что такой льготой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие в субъекте страны, которые имеют удостоверение многодетной семьи. Речь идет о семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет при условии, если ребенок старше 18 лет обучается в очном формате.Российские предприниматели должны заниматься видами деятельности, включенными в особый реестр, утвержденный федеральным правительством. В пояснительной записке депутаты указали, что аналогичная мера уже действует на территории Мурманской области. По мнению авторов инициативы, такой региональный опыт подтверждает возможность использования налоговых льгот для поддержки.

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Фото: Piter.tv