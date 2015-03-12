Владельцы гаражей могут получить деньги через МФЦ в Петербурге

Петербуржцам выплатят компенсацию за снесённые гаражи.

Владельцы гаражей, снесённых в Петербурге для городских нужд, могут получить денежную компенсацию. Право на выплату имеют собственники гаражей на коллективных автостоянках, которые были демонтированы после 1 июля 2008 года.

Размер компенсации рассчитывается по специальной формуле. Учитываются материал постройки (металл, железобетон или кирпич), расположение на территории автостоянки и срок эксплуатации. Чем дольше гараж использовался, тем меньше сумма выплаты.

За компенсацией могут обратиться сам владелец, его представитель по доверенности или наследник. Заявление принимают в центрах "Мои документы" (МФЦ). В пяти районах города — Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красносельском и Фрунзенском — доступна упрощённая идентификация через "Макс ID". Этот способ позволяет подтвердить личность без паспорта и ускоряет оформление услуги.

Выплаты производятся из городского бюджета. Ожидается, что мера позволит компенсировать потери владельцам гаражей, чьи постройки были снесены при строительстве инфраструктурных объектов и жилых комплексов.

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