Общественная палата Петербурга обновила состав и расширила направления работы

Сейчас в палате работают 62 человека.

Общественная палата Петербурга провела ротацию состава и изменила внутреннюю структуру. Как сообщила "Петербургскому дневнику" председатель палаты Ирина Соколова, в ходе обновления, затронувшего 20% участников, в организацию вошли новые специалисты, при этом был сохранен опыт действующих членов. Сейчас в палате работают 62 человека.

В структуре организации появились четыре новых вектора деятельности:

Молодежная политика: создана комиссия по науке, образованию и взаимодействию с молодежью. Уже запущены совместные проекты со студентами и школьниками по развитию волонтерства и НКО.

Профессиональные объединения: сформирована отдельная комиссия для взаимодействия с профсообществами и предпринимателями.

Общественный контроль: организована межкомиссионная рабочая группа для координации системы общественных советов при органах власти (за последние полгода было обновлено около 60 таких советов).

Информационная безопасность: усилено направление взаимодействия со СМИ.

Одной из главных задач на ближайшие месяцы станет организация независимого наблюдения за выборами депутатов Государственной думы и Законодательного собрания города. По словам зампреда комиссии по информационной безопасности Дмитрия Солонникова, прием кандидатов в наблюдатели завершен — корпус сформирован с запасом и заметно помолодел.

Для обеспечения прозрачности процесса в Невской Ратуше будет развернут Центр общественного наблюдения. Он проработает непрерывно более 70 часов в течение трех дней голосования. Изображение с участков будет транслироваться на 50 автоматизированных рабочих мест, а большая видеостена позволит одновременно следить за обстановкой на 32 участках. Всем наблюдателям предстоит пройти обучение по актуальному избирательному законодательству.

Фото: Piter.TV