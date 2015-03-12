Поляков: Петербург справился с топливным кризисом лучше других регионов

В Петербурге 3 тысячи автобусов работают на газе, остальные на дизеле.

Вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе прямой линии 20 августа заявил, что топливная ситуация в Петербурге оказалась менее острой, чем в Москве и других регионах. По его словам, городские власти заранее заключили жёсткие контракты с нефтяными компаниями, которые гарантируют резерв топлива для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и специальных служб.

В Петербурге сейчас работает 5 170 автобусов. Из них 2 957 машин используют газомоторное топливо — в основном это техника коммерческих перевозчиков. Государственный "Пассажиравтотранс" эксплуатирует преимущественно дизельный парк и имеет долгосрочное соглашение с "Роснефтью" на поставку топлива по топливным картам.

Поляков подчеркнул, что совместная работа с Ленинградской областью и топливными предприятиями позволила минимизировать риски и обеспечить стабильную работу транспорта в условиях дефицита.

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Фото: Piter.TV