Рощинский центр образования продолжит работу, несмотря на трещину в стене

Вместо закрытия — мониторинг и ремонт в выходные.

Рощинский центр образования в Ленинградской области продолжит работу в новом учебном году, несмотря на ранее выявленную трещину в стене. Об этом на встрече с педагогами и родителями заявил вице-губернатор Александр Кялин. Здание центра открылось в 2010 году.

В 2025 году технический надзор обнаружил трещину в стеновых конструкциях и порекомендовал вести наблюдение. В мае 2026 года зафиксировали раскрытие трещины, а строительные элементы и инженерные системы признали ограниченно работоспособными. Это поставило вопрос о возможном закрытии учреждения.

Однако дополнительные изыскания подтвердили безопасность здания. Подрядчик допустил его использование для обучения. Для контроля состояния установят систему мониторинга — "маячки" для отслеживания движения здания и трещин.

С 1 сентября вводятся временные изменения: восемь кабинетов закроют для устранения противоаварийных ограничений; вторая смена начнётся с 12:30; два коррекционных класса переведут в здание детского сада.

Ремонтные работы запланированы до осенних каникул и будут проходить по выходным, чтобы не мешать учёбе. Финансирование предусмотрено из областного бюджета. До конца года разработают проект капитального ремонта, в перспективе рассматривается строительство дополнительного корпуса.

Всего в Рощинском центре образования будут заниматься 38 классов — более 960 учеников.

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Фото: пресс-служба Смольного