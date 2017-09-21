В Петербурге не взлетел эксперимент с магазином "Пятёрочка Налету"

В Петербурге закрылся единственный магазин "Пятёрочка Налету".

Единственный в Петербурге магазин сети "Пятёрочка Налету" прекратил работу. Торговая точка располагалась в бизнес-центре "Трезубец" на улице Ефимова. О закрытии стало известно 20 августа, пишет ТАСС.

Магазин открылся меньше года назад. Он был задуман как мини-формат с зоной кафе и акцентом на азиатскую кухню. Однако проект не оправдал ожиданий — по данным telegram-каналов, он "провалился". Ранее ретейлер уже пробовал развивать магазины без продавцов, но и те не прижились.

В X5 Group, владеющей сетью "Пятёрочка", закрытие объяснили стандартной ротацией торговых точек. В компании подчеркнули, что решение обусловлено бизнес-эффективностью конкретного магазина. Закрытие и открытие новых точек — обычная практика для ретейла.

"Пятёрочка Налету" была частью экспериментального формата X5, который так и не нашёл своего покупателя в Северной столице.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)