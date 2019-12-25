В четверг в Петербурге установится солнечная и прохладная погода

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.

Погоду в Северной столице сегодня, 13 августа, определит гребень антициклона, смещающийся с юго-запада. В регионе сохранится переменная облачность без существенных осадков, при этом температура воздуха останется ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов, а на территории Ленинградской области – от +17 до +22 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление изменится незначительно: его значение составит 766 мм рт. ст., что превышает стандартные показатели.

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Фото: Piter.TV