На улице Лермонтова реконструировали 426 метров трубопровода

В Красносельском районе Петербурга завершилась реконструкция участка теплосети на улице Лермонтова. В рамках модернизации специалисты заменили 426 метров трубопроводов различного диаметра (от 50 до 300 мм), что значительно повысило надежность теплоснабжения для более чем 380 зданий, сообщает пресс-служба АО "ТЭК СПб".

Вместо устаревших сетей, проложенных в период с 1970-х по 2000-е годы, были установлены современные стальные трубы в пенополиуретановой изоляции. Ключевой особенностью новой системы стала интеграция оборудования дистанционного контроля, позволяющего отслеживать состояние изоляции в режиме реального времени и предотвращать аварии.

Реконструкция велась поэтапно, охватывая участок от ЖК "Новикола" до пересечения с улицей Юных Пионеров. Особое внимание уделили участку у дома №22, литера А, где заменили 48 метров магистрали. Этот узел критически важен для переключения зон между 1-й и 8-й котельными, что позволит сократить сроки отключения горячей воды летом.

Работы были синхронизированы со строительством внутриквартального проезда ЖК "Новикола", что позволило избежать повторного вскрытия грунта и минимизировать неудобства для жителей. Временные сети демонтированы, потребители подключены к постоянной системе. Полное восстановление благоустройства запланировано на 2026 год.

Проект на улице Лермонтова является частью масштабной программы обновления теплового хозяйства юго-запада города. В настоящее время продолжается проектирование реконструкции почти 70 км сетей в Красносельском районе и ведутся работы по замене более 15 км трубопроводов на других объектах.

