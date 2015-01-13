На станции Ораниенбаум-1 поймали юного зацепера

Транспортные полицейские Петербурга установили личность подростка-зацепера. Его заметили на железнодорожной станции Ораниенбаум-1, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 29 апреля.

Установлено, что 14-летний местный житель зацепился за межвагонное пространство во время остановки электрички на станции Мартышкино и таким образом проехал до Петергофа. Затем школьник залез на другой поезд до станции Калище. Любителя экстремальной езды доставили в дежурную часть.

Стражи правопорядка провели профилактическую беседу с нарушителем и предупредили, что такие увлечения опасны для жизни. В отношении законного представителя ребенка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО