Транспортная полиция выявила трех молодых зацеперов на станции Обухово

Транспортные полицейские Петербурга выявили трех зацеперов на железнодорожной станции Обухово.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 7 апреля, двух парней заметили на поезде, который следовал на Московский вокзал из депо. Ими оказались местные жители в возрасте 15 и 23 лет. Позже выяснилось, что с нарушителями был и 16-летний знакомый: в момент задержания он скрылся. В межвагонное пространство молодые люди проникли на станции Славянка, время в пути составило примерно 30 минут.

Старший уже попадал в поле зрения правоохранителей. В отношении него и 16-летнего подростка составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ и ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ. Также младшего привлекли к ответственности по ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО