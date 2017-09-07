Стало известно, как ведется борьба с зацеперами в Петербурге

Проблема захвата поездов приобретает угрожающие масштабы, а образовательные учреждения предпринимают усилия, чтобы предупредить возможные трагические события.

Недавно в Петербурге задержали новую группу подростков-заяверов. Сотрудники Балтийского линейного отдела МВД на транспорте сняли их с электропоезда, следующего в сторону Гатчины. Подростки незаконно прицепились к пространству между вагонами на станции "Ленинский проспект" и добрались до станции "Дачное", где их задержали. Молодых людей ожидает административная ответственность, штрафы и возможное лишение свободы сроком до 15 суток, однако применение столь строгих мер к несовершеннолетним маловероятно.

Проблема захвата поездов приобретает угрожающие масштабы, а образовательные учреждения предпринимают усилия, чтобы предупредить возможные трагические события. Заместитель начальника отдела надзора за перевозкой опасных грузов, чрезвычайными ситуациями и пожарной безопасностью на подвижном составе Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу Ольга Патрикеева рассказала газете "Петербургский дневник", как предотвращают опасные увлечения школьников.

Ольга Патрикеева сообщила, что с начала осени она посетила около двадцати школ, преимущественно расположенных рядом с железнодорожными путями либо в районах, где фиксировались несчастные случаи. Основной аудиторией становились ученики 5–9 классов. Она привела пример трагического случая, произошедшего прошлым летом, когда двое учащихся коррекционной школы проникли на крышу электропоезда на Финляндском вокзале и один из них погиб от удара электрическим током.

Большинство школьников, услышавших предупреждения, согласны, что занятие зацепингом свидетельствует о недостаточном развитии здравомыслия. Однако официальная статистика неумолимо показывает ежегодный рост количества подростков, вовлечённых в рискованные занятия, и увеличение числа несчастных случаев.

Сотрудникам полиции сложно публично раскрывать личные данные пострадавших или распространять наглядные материалы последствий несчастных случаев, поэтому привлечение внимания родителей является приоритетной задачей. Родители редко открыто рассказывают о проблемах своих детей, касающихся зацепинга, и зачастую получают известие о неприятностях слишком поздно.

Ольга Патрикеева напомнила, что соцсети заполнены видеозаписями экстремалов, демонстрирующих удачные попытки зацепинга, несмотря на многочисленные судебные запреты на распространение подобного контента. Только в Петербурге суды вынесли четырнадцать определений о запрете публикаций роликовых материалов с участием зацеперов, общее количество аналогичных судебных актов в России исчисляется сотнями.

Общее положение тревожное: девять из десяти подростков, попробовавших прокатиться на крыше поезда, заканчивают гибелью, выжившие, как правило, приобретают тяжёлые увечья, приводящие к инвалидности. Случаи падения с крыши поезда приводят к ужасающим последствиям, включая ампутацию конечностей и внутренние повреждения.

Опасность усиливается возрастающей тенденцией омоложения риска: самый молодой задержан в 2025 году мальчик-второклассник, абсолютно не понимающий, какую угрозу представляет высокое напряжение, достигающее 28 тысяч вольт.

Транспортная полиция продолжает фиксировать инциденты с участием подростков на станциях Петербурга и пригородных направлений. Среди задержанных оказались 15-летняя девочка и 12-летний ребенок, а 13-летнему подростку пришлось столкнуться с серьезными последствиями своего рискованного поведения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)