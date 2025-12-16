В Петербурге впервые прошла всероссийская акция одновременного плетения кос

В рамках фестиваля традиций "Вплетая смыслы" жители разных городов России одновременно заплели косы в едином ритме. Акция стала символом связи поколений и женской силы.

В субботу, 20 июня, в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля традиций, кос и творчества "Вплетая смыслы" впервые состоялась всероссийская акция "Коса объединяющая". В течение одного часа, с 12:00 до 13:00 по московскому времени, жители разных городов России — от Москвы до Екатеринбурга, от Казани до Краснодара — одновременно заплетали косы в едином ритме.

Центральной площадкой мероприятия в Петербурге стал культурный кластер АТС на улице Некрасова, 3–5. Акция объединила тысячи женщин и мужчин, детей и взрослых, профессионалов и любителей. Участвовать могли женщины и девочки от трёх лет, а также мастера парикмахерского искусства, стилисты и салоны красоты.

Как пояснила основатель движения "Патриотка", соорганизатор и титульный партнёр акции Татьяна Кранчева, "Коса объединяющая" символизирует связь поколений, женскую силу и культурный код России. По её словам, это нить, тянущаяся от прабабушек к нам и дальше — к детям. В течение одного часа вся страна плела одну общую историю. Каждая участница получила диплом о присвоении звания "Участник Всероссийской акции "Коса объединяющая", профессиональную фотосъёмку, а её имя было занесено в Национальный регистр достижений 2026 года. Организационный взнос составлял 1000 рублей. Регистрация была доступна по ссылке в официальных источниках.

Фестиваль "Вплетая смыслы", на площадке которого прошла акция, представлял собой пространство, где традиции встречаются с современностью. В программе были заявлены гастрозона "Сбитень-Град", ярмарка "Нарядные ряды", семейная гостиная "Лад и Согласие", бизнес-гостиная "Купеческая дума", площадка "Отцы и дети", арт-объект "Родовое гнездо" и более 50 активностей.

Фото: freepik