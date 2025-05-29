В "Севкабель Порту" открылся первый отель для бездомных котов

В ближайшее время организаторы проекта планируют организовать вакцинацию и стерилизацию хвостатых жильцов, а также заняться поиском постоянных владельцев для каждого питомца.

На территории креативного пространства "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге появился уютный домик для бездомных кошек, предлагающий животным комфортное жильё и полноценный уход, пишет "Петербургский дневник".

Этот социальный проект, получивший название "Котелло", реализован усилиями сервиса онлайн-бронирования отелей "Отелло" совместно с командой "Севкабель Порта" и благотворительным фондом помощи животным "Ника". В ближайшее время организаторы проекта планируют организовать вакцинацию и стерилизацию хвостатых жильцов, а также заняться поиском постоянных владельцев для каждого питомца.

Валентина Антюшина, заместитель гендиректора "Севкабель Порта", отметила, что кошки обосновались в пространстве давно, ведь раньше рабочие Севкабеля заботливо кормили их. Животные привыкли считать площадку родным домом. Многие сотрудники регулярно угощают их едой и заботятся о них, некоторые даже взяли животных домой.

Дизайн нового жилища органично сочетается с общей архитектурной концепцией "Севкабель Порта": утепленный домик оборудован всеми необходимыми удобствами для комфортного пребывания кошек – кормушками, мисочками для питья, когтеточками и мягкими лежаками. Внутри установлены удобные полки и площадки на различных уровнях, позволяющие каждому гостю выбрать идеальное местечко для отдыха.

Рядом с приютом вскоре разместят специальную табличку с QR-кодом, ведущую в чат-бот проекта. Через неё посетители смогут подробнее ознакомиться с историей подопечных, узнать полезные советы по уходу за уличными животными, воспользоваться скидочным кодом на размещение в гостинице для путешественников с питомцами и поддержать поиски новых хозяев для кошек.

Добраться до уникального отеля можно по территории бывшей фабрики "Исткабель", ориентируясь на кафе CHAOS. Котельный домик располагается в самом конце барной зоны.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные спасли мальчика и кошку в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Отелло"