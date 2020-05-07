Гитара будущего – как инклюзивный стартап из Петербурга получил грантовую поддержку из Кремниевой долины

Разработчик проекта, который может изменить привычный взгляд на музыкальные инструменты, рассказал, как сенсорная гитара поможет людям с ограниченными возможностями, а также поделился личным опытом борьбы за грантовые средства.

С самого детства я люблю музыкальные инструменты, но больше всего именно гитару. Это такая особенная штука, которая заставит что-то почувствовать даже самого серьезного человека в мире. Но, к сожалению, из-за особенности моей болезни и слабых рук я не могу играть что-то сложнее, чем мелодии на 1-2 струнах. Мне просто не хватает сил зажать струны на нужном ладу, а это необходимо, чтобы строить аккорды. Этот факт не остановил меня, и я продолжил учиться.

В какой-то момент меня осенило - ведь в мире еще миллионы людей с проблемой, похожей на мою, а решения ни для кого из них просто не существует. Я стал думать, как это исправить!

В итоге родился концепт сенсорной электрогитары нового поколения, которая решала бы сразу целый ряд проблем, причем не только для людей с ограниченными возможностями.

Но чтобы такое сделать - нужен стартовый капитал или инвестор. Ни первого, ни второго у меня не было, зато была мечта и инициатива.

Своя Galactica: от задумки до первого прототипа

Когда я задумывал этот музыкальный инструмент, то в качестве главной цели сформулировал простую мысль: я хочу сделать музыку доступнее во всех направлениях. На нашей планете около 1 млрд человек с инвалидностью, а 250 млн из них совершенно одиноки. Гитара должна дать возможность людям с ОВЗ почувствовать себя настоящей рок-звездой и влиться в музыкальное сообщество. Сам девайс как физически, так и программно поможет человеку освоить музыкальный инструмент, невзирая на его особенности. Плохую моторику компенсирует ПО, которое упрощает постановку аккордов, а слабые руки не помешают зажимать нужные лады, ведь струн на грифе нет, есть только сенсоры.

Для начинающих музыкантов главные проблемы - это цена и сложность выбора первого инструмента. Galactica будет включать в себя всевозможные инструменты, от барабанов до балалайки. Как именно? Основной фичей является модульность: можно одним легким движением снять гриф и подключить клавиши или любой другой модуль!

Профессиональные музыканты затрачивают огромное количество времени на запись музыки, а также проф оборудование стоит немалых денег. Мы собираемся все это интегрировать прямо в инструмент! Заниматься сведением аудиодорожек можно в любом месте с помощью сенсорного дисплея и понятного интерфейса. Сама дека гитары - целая музыкальная студия!

Чтобы воплотить концепт в жизнь, нужны финансы. В отсутствии инвесторов я начал копить средства на стартап самостоятельно. Какие-то деньги удавалось отложить со своей пенсии по инвалидности, какие-то откладывались с зарплаты. Так по чуть-чуть мы создали первый прототип! он не умел толком ничего, кроме воспроизведения готовых сэмплов с компьютера. Но это было начало!

После прототипа мы с инженером долго решали, как дальше поступить. У нас было 2 пути: дорогой и дешевый. "Дорогой вариант" я никак не мог потянуть, ибо это и оплата труда, и закупка оборудования с электроникой, что составляло в сумме почти 1 млн. рублей!

"Дешевый вариант" представлял из себя второй прототип, который уже не будет зависеть от компьютера, а будет самостоятельно воспроизводить звуки, ибо специально для него мы создадим свой многокональный генератор на основе самого необычного инструмента - терменвокса. Но даже для "дешевого варианта" нужно больше средств, чем я сумел накопить. Так в моей жизни и появился Sillicon Valley Camp.

Silicon Valley Camp – что это такое? Как проект повлиял на мой стартап?

Совсем недавно мне посоветовали пройти онлайн-курс Silicon Valley Camp. В течении 5-ти недель нас учили, как создавать свой проект, находить аудиторию и говорить на одном языке с бизнесом. На каждое занятие приходили люди, которые добились успеха в долине. Венчурный инвестор Павел Черкашин, создатель мобильного приложения YouTube Сергей Дороничев, основатель InDriver Арсен Томский и другие эксперты рассказывали нам о своих секретах успеха.

Каждый урок заканчивался домашним заданием. С виду оно казалось ну очень простым и наивным, но как только я начинал его делать - тут же понимал, что все не так, как кажется. Например банальное задание: "Опиши своего клиента". Вначале это задание показалось совсем простым, а на деле я просидел несколько часов, собирая по крупицам необходимые данные и статистику в интернете. И так каждый раз. Приходилось серьезно поломать голову, чтобы не только найти ответы на вопросы, но и по итогу понять, где ты допустил ошибки, свойственные начинающему стартаперу.

Итогом обучения стал Demo-day. Презентация проекта перед реальными инвесторами из Кремниевой долины. Первое место "демодня" сулило реальные первые финансы на развитие проекта для лучших презентаций.

До самого финала из 140+ человек добралось около 30-ти. Самых сильные и интересные идеи: умный стол, приложение для поиска напарника в компьютерных играх и куча образовательных платформ. Борьба была серьезной, но в то же время очень теплой и дружеской. Все наше взаимодействие было построено так, что каждый воспринимал своих соперников как друзей, а не как оппонентов.

Я занял второе место, не дотянув 1 балл до заветной позиции с гарантированным финансированием. Но один из судей, Арсен Томский, основатель InDriver инвестировал 1000$ в мой проект. Через некоторое время презентацией заинтересовались и другие ребята из FamilyFriend, они инвестировали еще 40 тыс. р. Теперь у нас есть начальный бюджет и много-много работы!

Что дальше? Основная работа – впереди!

Для полноценной разработки нам требуется не менее 10 000$ (около 700 тыс. р). Это закупка оборудования, заказы на изготовление микросхем и зарплата разработчикам. Я от своей оплаты отказался в пользу проекта.

С начальным бюджетом мы решили делать прототип по программе "максимум", добавив еще один режим игры без грифа. По ходу разработки мы постоянно улучшаем и прокачиваем наше железо! Параллельно работе мы продолжаем собирать финансирование на полную разработку девайса!

Важно, что в ходе обучения я получил не только деньги, но и важный опыт. Для меня как человека, который всю жизнь учился по пост-советской системе, увиденное в "виртуальном лагере" стало настоящим культурным шоком. Я увидел другой подход к самой идее образования! Вот лишь некоторые моменты, которым неплохо было бы научиться нашим кураторам образовательных проектов.

Первое: У нас акцент делается на отрицательные эмоции: не сделаешь задание - ты плохой. Там же говорят: если сделаешь - ты красавчик. Упор делается на поддержку.

Второе: если ты сделал что-то не так - ты молодец и теперь у тебя есть опыт ошибок. "Тот, кто ошибся 5 раз ценнее того, кто 1 раз сделал правильно".

Третье: никогда не критикуй и не осуждай. Если хочешь что-то сказать, то только положительное. Это, на мой взгляд, самое важное отличие. Каждому знакомо то горькое чувство, когда что-то получилось не так, как ты ожидал. В такие моменты как никогда нужна поддержка. Каждому нужно одобрение. К сожалению, в России люди не привыкли к такому жизненному стилю и подходу, а в любой крутейшей инициативе видят подвох и ищут, где тебя пытаются обмануть. Эти предрассудки и разрушают возможности и жизненные перспективы. Организаторы тоже столкнулись с тем, что бесплатные курсы люди воспринимали не серьезно, поэтому приняли решение сделать небольшую оплату за обучение.

Команда, занявшая первое место получила 1000$ призовых от организатора. Они пришли сюда бесплатно, но с горящими глазами и инициативой. Я получил свои 1000$ за проект, который зацепил одного из судей. Так же все мы получили бесценный опыт общения с настоящими бизнесменами из США и безумно ценные социальные контакты. Всегда нужно идти навстречу неизвестному и тянуться к знаниям. Не давайте предрассудкам лишить себя чего-то важного!

Если вас заинтересовал проект - вы можете связаться со мной во ВКонтакте, Facebook или по электронной почте - rappa.d@yandex.ru. Я с радостью отвечу на любые вопросы!

