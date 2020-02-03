Сильные люди: история танцовщицы Светланы

Piter TV рассказывает, как танцы помогли молодой петербурженке вернуться к жизни после тяжелого ДТП.

Петербурженке Светлане сейчас 34. В этом веселом и улыбчивом человеке едва ли читается тот ужас, который произошел с ней два года назад. На Среднеохтинском проспекте прямо на переходе Светлану сбил автомобиль. Водитель, по рассказам героини, в момент аварии даже не смотрел на дорогу. В тот вечер она возвращалась с занятий по танцам.

"Я сделала шаг на дорогу, машины, которые ехали в ту сторону, остановились, пропуская меня. Я дошла до трамвайных путей, и там меня сбил товарищ Белозерцев Александр Львович".



Светлана, пострадавшая в ДТП

Сразу после аварии девушку отправили на срочную операцию. Впереди ее ждал длинный и сложный путь реабилитации в нескольких больницах.

"Травма была очень тяжелая: у меня был проломден череп и гематома, которая сдавила мозг. Соответственно, меня срочно повезли в неврологическую больницу делать операцию. В ту же ночь мне сделали операцию в одной больнице, потом на следующий день приехала моя мама, благодаря ее требованиям, меня перевели в другую больницу".

После двух месяцев лечения родители забрали Свету к себе домой. Только через две недели девушка стала проявлять проблески сознания. Она еще не осознавала того ужаса, что с ней произошел.

"У меня было два перелома в ноге, гипс, я не могла ходить. А я по жизни очень живой человек, активный, и когда я прикована к кровати, естественно, мне это очень мешает жить".

Оптимизм и сила воли не дали нашей героине утопить себя в жалости. На все проблемы она смотрела как на временные трудности. Света считала дни до момента, когда можно будет снять гипс и вернуться к ее любимому занятию. До трагедии девушка часто ходила на клубные вечеринки и участвовала в танцевальных флешмобах.

"Ну да, ну сломана нога – срастется, с кем не бывает! Ну да, на голове у меня не хватает куска. Но говорить могу, речь понимаю, языки помню!".

Ситуацию осложняло давление семьи виновника аварии. Жена водителя всеми силами пыталась уговорить родителей Светы пойти на мировую. Намекала, что все имущество принадлежит ей, и что супругам проще развестись, чтобы ничего не выплачивать. Доходило и до угроз: супруга хвасталась знакомыми в медицинских кругах и обещала, что жертву не примут ни на одну операцию. Все это давило на мать Светы, сама же девушка была в слишком плохом состоянии для переговоров.

Родители подписали мирный договор на условиях виновника, не выдержав давления и стресса. После суда Света действительно получила обговоренную сумму, которая, по ее словам, не покрывала расходы на лечение. К тому же, оплачивалось все постфактум: родители Светы самостоятельно платили за лечение, а потом месяцами ждали компенсации. Через год девушка решила возобновить дело, однако адвокат отговорил ее: иначе можно лишиться даже этих выплат. Света послушалась, о чем теперь жалеет.

"Мы уже не составляли никаких бумаг на возвращение средств, потраченных на лекарства, на таблетки. А это все еще, бывает, мне требуется".

Несмотря на все сложности, Света встала на ноги и смогла вернуться к танцам. Для этого ей пришлось приложить огромные силы, победить боль и частые головокружения. Девушка считала необходимым вернуть себе моменты, которые отняла авария. Цель стала ориентиром, а трагедия – опытом! Мы побывали с ней на одной из танцевальных вечеринок.

"В этом году я понемногу стала вводить танец в свою жизнь. И осенью я поняла, что танцы мне помогают, они меня, скажем так. лечат. И это было очень приятно!".



"Когда ты попадаешь в такую ситуацию, то очень много близких тебе людей, и друзей, и родственников, пытаютчся тебе помочь. Но если это пришло в твою жизнь, то это твой собственный, личный урок, ерез который ты должен пройти".

Светлана знает, как всегда оставаться сильным человеком и не опускать руки в трудные моменты жизни. Наша героиня меняется, но не мир вокруг нее. На месте трагедии до сих пор нет светофора. Родители девушки обращались за просьбой навести порядок – в инспекции эту просьбу проигнорировали. Даже во время съемок экипаж ДПС не затормозил перед нами.

"Родители обращались в инспекцию с требованием поставить светофор, на что им был дан положительный ответ, сказали, что обязательно займутся этим вопросом, в ближайшее время все сделают. Но ничего не изменилось".

Фото, видео: Piter TV



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