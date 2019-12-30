Ракурс: Роман Габрия - новый главный режиссер театра "Мастерская"

Канал Piter.TV представляет премьеру программы "Ракурс" - интервью-шоу с участием главных действующих лиц российской театральной сцены. Театральный блогер и критик Георгий Цицишвили пообщался с главным режиссером Театра "Мастерская". Роман Габрия рассказал о работе в популярном театре под руководством Григория Козлова, своем отношении к традиционному и современному драматическому искусству, а также о недавней премьере спектакля "В рыбачьей лодке".

С этого сезона в Театре "Мастерская" появилась новая должность: главным режиссером театра стал 38-летний выпускник СПбГАТИ Роман Габрия.

Молодого специалиста, который до этого около 6 лет сотрудничал с "Мастерской", назначил на эту позицию бессменный художественный руководитель театра Григорий Козлов. Его решение многих удивило: все-таки "Мастерская" всегда позиционировала себя как авторский театр, где всеми процессами руководил именно создатель, демиург - Григорий Козлов. Кроме того, экспериментальные постановки Романа Габрия отличались по стилю от основного репертуара "Мастерской".

В эфире программы "Ракурс" мы смогли узнать больше о пути Романа Габрия к должности главного режиссера "Мастерской", его отношениях с Григорием Козловым и труппой театра, а также о творческих принципах героя программы.

Решение назначить меня главным режиссером до сих пор остается для меня неожиданным. Думаю, что Григорий Михайлович вынашивал его долгое время, ведь я работаю в театре уже 6 лет. Что касается меня в новом статусе, то я просто стараюсь жить жизнью театра.

Роман Габрия назвал главное, по его мнению, достоинство Григория Козлова как театрального наставника.

Хороший режиссер всегда должен быть художником. Я внимательно смотрел за работой Григория Михайловича, и он прививает такие моменты, учит нас рисовать внутри сцены. Он создает почву, чтобы ты оставался самим собой. Это особый момент обучения - сохранить самого себя. При этом найти и освоить профессиональный инструментарий для реализации своих идей. Он умеет мудро перейти от взаимоотношений по регламенту "Мастер - Ученик" к взаимоотношениям между коллегами. Он старается общаться с нами на равных, не забывая при этом, кто в доме хозяин.

Одна из особенностей авторского языка главного режиссера "Мастерской" - активная работа с живописными принципами. Роман Габрия признается, что мыслит как художник, даже когда работает на сцене.

Я пришел из рисунка и остаюсь в рисунке. У меня сложные отношения с психологическими мотивациями внутри спектакля, ведь в первую очередь театр нравится мне по той причине, что я вижу в нем живопись. Сцена для меня - это рама, в которой я думаю уже о композиции, свете, тебе, светотени... Когда мы смотрим хорошую живопись, взять то же "Возвращение блудного сына"... Там уже есть режиссура: драматургия, сюжет, психология, мораль. Художник - уже режиссер, а хороший режиссер всегда должен быть художником.

В конце 2019-го на сцене "Мастерской" состоялась премьера спектакля "В рыбачьей лодке". Эта постановка на Библейскую тему основана на поэтическом материале, написанном самим режиссером. Роман Габрия рассказал о том, как создавал этот спектакль.

В моем спектакле "Рыбачья лодка" все эти принципы замкнулись. Мы думали о каждом предмете, о каждой картине внутри спектакля. Мы ездили по блошиным рынкам, искали вещи с историей, чтобы не было бутафории, чтобы ничего не делалось искусственно. Если перед нами кувшин, то это иранский настоящий кувшин конца 19го века, видно, что это вещь с судьбой. Верстак плотника мы тоже купили настоящий, на котором было сделано много вещей. Как в фильмах Тарковского, где каждая вещь должна была прожить свою жизнь. Для меня это впервые, я занимался своего рода натюрмортом. Мы вымерили тени. Наш художник напомнил, что свечной свет, при котором рисовали средневековую живопись, он бьет снизу. Верхнего света быть не может в этом спектакле. Он падает на лицо снизу вверх, поэтому берутся своеобразные тени на лице, под глазами, на вещах...

"В рыбачьей лодке", как и другие работы Романа Габрия, нельзя отнести к психологическому театру. Сам режиссер определяет свое творчество как "поэтический театр". При этом он с уважением относиться к классическому драматическому искусству, в том числе - и на петербургской сцене.

Психологический театр - это очень сложная структура, ей мало кто владеет, мало кто умеет его делать. Я преклоняюсь перед людьми, которые продолжают этим заниматься и хранить традиции психологического театра, а их надо хранить! Что касается интуитивного театра, он менее устойчивый. Тот же классический театр крепко сидит на системе Станиславского, на психологии, и с этой колеи не съедешь, эти спектакли долго живут. Когда же речь идет о поле эксперимента, то в нем сложно найти опору, сложно сделать этот продукт актуальным и завтра, и послезавтра. Он быстрее портится, но он больше дает прямо сейчас, в нем есть пуль времени, он - сегодняшний. Психологический занимается вечным, а мы - бесконечным.

В карьере Романа Габрия есть немало постановок по российской и мировой классике: "Господа Головлевы", "Моцарт и Сольери", "Онегин", "Ревизор". Однако в последнее время автор все чащи экспериментирует с современным материалом и собственными текстами.

Я для себя нашел понятие "поэтический реализм" и на нем хочу остановиться. Мне нравится поэзия в театре. С точки зрения поэзии как стихов, пластического и визуального искусства, музыкального и внутреннего наполнения. В поэзии много внутренних законов: рифм, ритма и темпоритма, это упорядочивает и дисциплинирует. Это очень интересная вещь - строить спектакли по законам поэзии, и постепенно я к этому подошел. Театр - это большое хранилище, он хранит наши ценности. За этим он и нужен, а не затем, чтобы развлекать людей. Я в этом уверен и буду за этим бороться. Наше время слишком увлеклось кассой, популярностью, рейтингами... спасибо огромное Театру "Мастерская", что он в который раз дает мне возможность делать то, что я хочу. Это тяжело и трудно, но я мучаюсь, седею и делаю.

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