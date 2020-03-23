Сильные люди: история тату-мастера Евгении

Piter TV рассказывает, как девушка Евгения с серьезным заболеванием мышц борется за свою мечту и любовь.

Это Евгения – тату-мастер из Петербурга. Она справляется с такой работой, несмотря на мышечную дистрофию. Этот диагноз девушке поставили еще в детстве, когда Женя жила в родной Белоруссии. Тогда же врачи сказали, что ребенок не сможет прожить и пяти лет. Сейчас ей 21 год, она нашла себе работу, хобби и друзей, а еще – самостоятельно переехала в Петербург, чтобы быть ближе к любимому человеку.

И на родине, и в России Евгения сталкивалась с непростым отношением к инвалидам. Однако находятся те, кого не смущает диагноз Жени. В общей сложности за пять лет у нее было больше 50-ти довольных клиентов. Корреспондент Piter TV Денис Гончаров решил стать одним из них. А заодно – узнать больше о самой девушке и ее жизни.

"Трудности есть на каждом этапе жизни", – говорит Евгения. Когда становится совсем тяжело, очень помогает поддержка близких.

"Когда ты поднимаешь какую-лио вещь, и она у тебя падает, хочется просто бросить всё, заорать и сказать "Зачем, зачем это всё и неужели так можно жить?!", но потом это уходит со временем. Очень помогает поддержка моего любимого человека".

Женя благодарна родителям за то, что они не давали поблажек в детстве. Ее воспитывали наравне с братьями и сестрами.

"Меня не прятали, они давали мне информацию, что да, я больна, но такая же, как и все, и воспитание будет, как у всех. И если ты чего-то заслужишь – ты получишь, если ты чего-то накосячил, то ты будешь получать, как и все, как и брат, и сестра".

Часто люди с инвалидностью запираются в четырех стенах по собственной воле. Евгения считает, что ключ к полноценной жизни – социализация.

"Если советовать инвалидам, как справляться, – просто выезжайте. Даже если у вас нет знакомых, вы никого не знаете в городе, выезжая, вы на кого-нибудь наткнетесь, и кто-нибудь у вас станет приятелем, другом".

Зарабатывает Женя рисованием картин и плетением фенечек, но главное ее увлечение – набивание татуировок. Девушка мечтает, что когда-нибудь будет работать в салоне, чтобы достойно обеспечивать себя.



Видео, фото: Piter TV



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