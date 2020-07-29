Сильные люди: от Парнаса до Петергофа в инвалидном кресле

Специальный корреспондент Piter.TV Денис Гончаров 8 августа устроит социальный эксперимент: забег на инвалидной коляске от Парнаса до Петергофа.

Своим благотворительным забегом длиной в 60 километров Денис Гончаров хочет поддержать фонд "МойМио", который помогает детям с миодистрофией Дюшенна и иными тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями. О подробностях акции Денис ранее рассказал в прямом эфире на Piter.TV.

"Все мы в жизни сталкиваемся с определенными трудностями. Мне же приходится справляться с ними каждый день. Многое из того, что одним кажется обыденным и повседневным, может оказаться большой проблемой для человека с ограниченными возможностями", — рассказывает Денис.

"Из-за дистрофии Дюшенна, которой я болею с самого детства, мои мышцы не могут расти. Это добавляет массу бытовых трудностей, и, кроме того, становится препятствием к ведению полноценного образа жизни. Но для меня не существует проблем, которые невозможно было бы решить.

Для человека на инвалидной коляске передвижение по городу — целое приключение со своими ловушками и обходными путями. Любой поребрик или ступенька вынуждают менять маршрут прямо на ходу.

В рамках благотворительного забега я преодолею вместе с моим товарищем около 60 километров. Наш путь пройдет через весь Петербург и займет более 14 часов.

Своим поступком я хочу привлечь внимание к проблеме людей с инвалидностью и доказать, что ограничения лишь в наших головах.

Есть такой фонд "МойМио", он помогает детям с нейромышечными заболеваниями. Этот благотворительный забег я хочу посвятить именно ему.



Давайте 8 августа сделаем днем, когда не существует слова "я не могу". Мы будем ставить себе задачи, которые кажутся пугающими. Ставить их и исполнять!".

Видео: Piter.TV