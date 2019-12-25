Студент ИТМО изобрел гитару для новичков и людей с ограниченными возможностями здоровья

У разработки есть несколько режимов: стандартный, игра одной рукой и игра одним пальцем.

В Петербурге студент ИТМО Денис Гончаров изобрел гитару, на которой сможет научиться играть практически каждый. Инструмент подойдет как для новичков, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба университета.

У гитары есть несколько режимов: стандартный, игра одной рукой и игра одним пальцем. Чтобы играть на обычной гитаре, необходимо приложить усилия и натянуть струны. Здесь же достаточно просто прикоснуться к струне в нужном месте.

Сам Денис Гончаров страдает мышечной дистрофией Дюшенна. Он давно мечтал взять в руки гитару и исполнить любимые хиты. Во время очередной тщетной попытки Денис осознал, что есть еще миллионы людей, мечтающих почувствовать себя рок-звездой. Именно для них он и создал эту гитару.

"Если дать им возможность творить, то среди них однажды обязательно появится новый Курт Кобейн", - отметил разработчик.

На новой гитаре есть специальный режим – подсветка нужных нот. Если его включить, то на грифе будет видно, какой струны и в каком месте нужно коснуться. Контролировать точность исполнения поможет специальное приложение. Оно подскажет, удалось ли попасть в ритм, и те ли аккорды зажаты.

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Фото: пресс-служба ИТМО