Умная ткань, VR для деревни и сыр из водорослей: петербургские стартаперы представили в ИТМО несколько проектов

Презентация приурочена к премьере сериала о стартаперах "Жуки".

В четверг, 1 апреля, в университете ИТМО представили несколько стартапов от молодых петербургских ученых и начинающих предпринимателей. Корреспондент Piter.TV увидел, какие полезные проекты могут завоевать Петербург и весь мир в ближайшем будущем.

Евгения Панова рассказала об экспресс-тесте слюны Ion Track, позволяющем быстро определить, каких макроэлементов не хватает организму. Вкупе с приложением тест также позволяет составить ежедневный рацион с учетом потребностей организма и добавляет персональные рекомендации по питанию. Для работы теста необходима лишь специальная пластинка, небольшая проба слюны и несколько минут ожидания результата.

Олави Сийики представил умную верхнюю одежду Warmr со встроенными датчиками и подогревом. Особенность ткани для полярных курток – в технологии гибкой печатной электроники. Подогрев на такой одежде может работать до 12 часов подряд, к тому же, умные ткани можно стирать и гладить, не нанося ей вреда. По словам основателя проекта, команда начинала с утепленных ручек и сидений для велосипедов, а также муфт для детских колясок. Постепенно масштабы удалось вырастить – разработчиков даже заметили в крупной компании по производству туристической и термо-одежды.

Команда Дениса Гончарова представила свою уникальную гитару и цифровой тренажер Noli для обучения игры на гитаре. Новейший музыкальный инструмент подходит для новичков и для людей с ограниченными возможностями: гитара имеет особенную форму и размер, также на ней есть подсветка струн и динамик, что позволяет не использовать какое-либо дополнительное оборудование. Проект уже приметили в офисе ЮНЕСКО в Великобритании.

Всякий стартап начинается с проблемы, с которой столкнулся сам создатель. Для Натальи Кутьиной, занимающейся технологией производства белковых добавок из микро- и макроводорослей AlgaFood, такой проблемой стала непереносимость лактозы и любовь к сыру в одном флаконе. Как Наталья рассказала Piter.TV, проект ее команды однажды позволит вегетарианцам, веганам и людям с непереносимостью некоторых продуктов с удовольствием есть тот самый сыр, яйца и мясо – неотличимые по вкусу, но совершенно иные по составу. Вкус у первичной водорослевой биомассы сможет меняться в зависимости от цвета и состояния, до которого ее доведут технологи, а также дополнения натуральными волокнами, красителями и бактериями. При этом ученые выявили в этих водорослях большое содержание белка.

Мы первыми в мире сделаем настоящий сыр, не просто смешав жиры, а прямо создав его из молока с полезными бактериями и грибками, только без молока. Наша миссия – решить четыре глобальные проблемы: счастье животных, выращиваемых на убой, общемировое здоровье и безопасность (проблема в антибиотиках, которыми кормят животных), выбросы CO2 и водный след. Наталья Кутьина

Летом команда уже готовится выпустить свой первый продукт – яйца. Белковая масса в бутылочках, похожая на взбитый омлет, к концу года поступит в продажу. Наталья пообещала, что по цене их разработка не будет сильно превышать привычные потребителям яйца. Себестоимость водорослевого продукта, по словам стартапера, совсем невысока – сырье берется из отходов сахарного производства, что почти бесплатно, а вода оплачивается по действующим тарифам.

Вечная проблема выбора профессии в старших классах школы коснулась и Даниила Кузьчуткомова, разработавшего цифровую платформу по профориентации школьников VR Intern. Будучи сельским, парень сам столкнулся с непониманием того, с чем связывать свою жизнь, а хороших курсов и уроков по теме найти не сумел. Спустя пять лет после рождения идеи Даниил поспрашивал старых знакомых и выяснил, что проблема никуда не исчезла. Проект Даниила позволит реалистично показать школьнику условия той или иной работы: офис или ангар, снятый на 360 градусов, технологии производства с подробностями, рабочий день человека определенной профессии. К лету команда планирует создать несколько рабочих локаций для своего приложения.

Презентация проектов приурочена к выходу второго сезона сериала "Жуки" на ТНТ. Это картина о трёх парнях, придумавших уникальное мобильное приложение и начавших его развивать. Только планы команды рухнули – парней забрали в армию. Выбрав альтернативную службу в крошечной глухой деревне Жуки, Никита, Артемий и Дэн пытаются доработать приложение и вывести проект на мировой рынок. Премьера второго сезона состоится 5 апреля в 20.00.

Фото: Piter.TV; организаторы