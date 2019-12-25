Петербургские школьники презентовали свои стартапы на ПМЭФ

Старшеклассники заключили свои первые бизнес-контракты в ходе проекта "ПМЭФ.Юниор".

Школьники Северной столицы представили собственные стартап-проекты в ходе форума "ПМЭФ.Юниор". В рамках мероприятия молодые бизнесмены заключили первые в жизни контракты, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Нынешние старшеклассники выйдут на рынок труда уже через 3-5 лет, а кто-то начинает трудовую деятельность уже за школьной партой, поэтому сегодня школа должна стать полноправным участником изменений в экономике страны. Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Работы школьников оценили приглашённые на форум эксперты. Наиболее примечательными они посчитали проект по 3D-печати, который направлен на создание нового оборудования для собак-инвалидов, а также - симулятор стрельбы из лука, проект очистки Большого мусорного пятна мирового океана и комплекс по переработке отходов.

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Фото: gov.spb.ru