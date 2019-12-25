В Петербурге пройдет конкурс профессионального мастерства среди сварщиков

Среди участников будут студенты.

В конце июня в Петербурге в седьмой раз пройдет конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" в номинации "Лучший сварщик - 2022". В нем примут участи 14 мастеров из строительных компаний города и области, а также учащиеся профессиональных колледжей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

29 июня конкурсантам предстоит выполнить практическое задание на специально подготовленной площадке, а уже 30 июня подведут итоги. Конкурс проводится при поддержке Комитета по строительству, Национального объединения строителей и профсоюза строителей.

Вручать награды победителям во Дворце труда будет председатель Комитета Игорь Креславский, координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Петербурга Александр Вахмистров, а также редседатель профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленобласти Георгий Пара.

Смотрите, как прошли соревнования в прошлом году.

Фото: Строительный Петербург