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В Петербурге пройдет конкурс профессионального мастерства среди сварщиков
Сегодня, 10:26
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В Петербурге пройдет конкурс профессионального мастерства среди сварщиков

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Среди участников будут студенты.

В конце июня в Петербурге в седьмой раз пройдет конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" в номинации "Лучший сварщик - 2022". В нем примут участи 14 мастеров из строительных компаний города и области, а также учащиеся профессиональных колледжей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

29 июня конкурсантам предстоит выполнить практическое задание на специально подготовленной площадке, а уже 30 июня подведут итоги. Конкурс проводится при поддержке Комитета по строительству, Национального объединения строителей и профсоюза строителей. 

Вручать награды победителям во Дворце труда будет председатель Комитета Игорь Креславский, координатор  Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Петербурга Александр Вахмистров, а также редседатель профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленобласти Георгий Пара.

Смотрите, как прошли соревнования в прошлом году.

Фото: Строительный Петербург

Теги: лучший сварщик 2022
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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