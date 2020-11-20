В Петербурге выбирают лучшего сварщика

Победитель конкурса "Лучший сварщик-2021" отправится в Москву на федеральный этап "Строймастера".

В Петербурге стартовал конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик-2021". Участники поборются за право представлять Петербург на федеральном этапе конкурса "Строймастер". Мастеров сварочного дела на открытии конкурса поздравил Комитет по строительству, сообщает портал "Строительный Петербург".

Ваша профессия является одной из самых востребованных в России и в нашем городе, от вашего мастерства зависит долговечность и качество строительных работ, вы являетесь одними из созидателей нашего города. Евгений Тучкин, начальник управления организационно-аналитического обеспечения Комитета по строительству

В честь 65-летнего юбилея празднования Дня строителя организаторы приготовили специальное задание.

Это такая для нас знаковая дата, мы постарались сделать в этом году специальные юбилейные задания для наших сварщиков, я не буду говорить, о чем конкретно идет речь, они немного посложнее, нашим участникам будет очень интересно их исполнять. Алексей Белоусов, генеральный директор СРО "Объединение строителей СПб"

В этом году участники выполнили не только практическое задание, но и ответили на вопросы по теории. Конкурс направлен на привлечение внимания к профессии сварщика, которая с каждым годом становится популярнее.

Как уже сказали на церемонии открытия, есть куда развиваться всю жизнь, расти, расти и расти. И сам процесс интересный, завораживает. Александр Чухрий, участник конкурса "Лучший сварщик-2021"

На профессии сварщика держится весь мир, сварка соединяет не только металлы, полимеры и сложные материалы, но и соединяет души людей. Алексей Левченко, директор аттестационного центра "Национального агентство контроля сварки" (НАКС)

Победителей наградят памятными призами в торжественной обстановке во Дворце труда 17 июня.

В прошлом году на конкурсе в роли сварщика попробовал себя глава Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев. Он рассказал, какие качества необходимы хорошему сварщику.

Фото и видео: Строительный Петербург