В Петербурге выбрали победителя конкурса "Лучший сварщик-2020"

В этом году за победу боролись 12 мастеров сварочного дела, один из них еще обучается профессии в колледже.

В Петербурге подвели итоги профессионального конкурса "Лучший сварщик-2020". За победу в региональном конкурсе боролись лучшие мастера строительных и коммунальных компаний. Сварщики выполняли практическое задание – качественно приварить несколько деталей за 2,5 часа. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Это непростые заготовки, которые нужно будет сварить, качественно сварить, с выполнением требований всех ГОСТов и СНИПов, я надеюсь, что мы увидим действительно мастеров своего дела. И в коммунальных, и в строительстве без сварщиков стройки быть не может, поэтому это одна из главных и важных профессий в стройке. Александр Белоусов, генеральный директор "Объединения строителей Санкт-Петербурга"

Глава Госстройнадзора проконтролировал процесс и впервые попробовал себя в роли сварщика.

Я понял три необходимых составляющих, которые необходимы для квалифицированного сварщика: это знание теории, безусловно, практика, а это ни один час, ни один день и месяц, и это техника безопасности. Владимир Болдырев, глава Госстройнадзора Санкт-Петербурга

В конкурсе приняли участие 12 мастеров, среди них впервые оказался студент профессионального колледжа.

Я узнал буквально за несколько дней до этого, началась сразу подготовка, весь день в мастерской. Это было трудно, но каких-то результатов я все-таки достиг. Вообще я переживал, люди в этой профессии уже давно, а я только что вылез из учебного заведения. Александр Евстифеев, студент Невского колледжа им. Неболсина

Участников поздравил заместитель председателя Комитета по строительству Дмитрий Михайлов.

Я убежден, что это новый вид, новое веяние обучения, когда ученики после 9-го класса могут пойти в колледж, приобрести профессию, которая позволяет обзавестись реальным рублем, а профессия сварщика одна из самых высокооплачиваемых на строительной площадке, после этого уже осознанно выбирать в дальнейшем свою профессию, становиться строителем или любым другим полезным человеком в жизни. Дмитрий Михайлов, заместитель председателя Комитета по строительству

Победителем конкурса признали Умара Музафарова, именно он набрал максимальное количество баллов.

Было сложно, потому что все сварщики уже подготовлены, даже участвуют не первый раз, заранее знают, да, было немножко сложно. Умар Музафаров, победитель конкурса "Лучший сварщик-2020"

Победитель поедет в Москву бороться за главный приз национального конкурса "Строймастер".

Фото и видео: Строительный Петербург