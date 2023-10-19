Фальков: число грантов на студенческие стартапы вырастет до 5 тыс. в год

Глава Минобрнауки рассказал о системе грантов для молодых предпринимателей.

Число государственных грантов, выдаваемых студенческим стартапам, возрастет с 2028 года до пяти тысяч ежегодно. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по высшему образованию и науке Валерий Фальков.

До 30-го года мы увеличиваем, и с 28-го по 30-й будет пять тысяч. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Гранты по одному миллиону рублей получают победители конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". В текущем году таких наград удостоились более 1 500 стартапов молодежи из более чем шести тысяч заявленных проектов. В 2022 году, когда в стране только начался проект, была выдана только одн тысяча грантов. В 2024 году грант от властей страны в 1 млн рублей получат две тысячи начинающих предпринимателей.

Минобрнауки планирует изменить образовательные стандарты по направлениям туризма в России.

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