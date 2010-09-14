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Минобрнауки планирует изменить образовательные стандарты по направлениям туризма в России

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Валерий Фальков рассказал о сложности в процессе появления профессиональных кадров в отрасли туризма.

Государственные образовательные стандарты по направлениям туризма и сервиса в ближайшее время будут меняться, так как на сегодняшний день они недостаточно гибкие. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании по вопросам развития туризма в стране сделал министр по науке и высшему образованию Валерий Фальков.

Для того, чтобы максимально сблизить потребности отрасли и одновременно выстроить правильно образование под нужные отрасли, надо дать возможность зачитывать полученные знания студентами во время их практики у лидеров туристической отрасли.

Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Чиновник добавил, что особенность туристической отрасли заключается в том, что подготовка профессиональных кадров для нее менее фундаментальна. Однако властям важно установить разумный баланс между теоретическим ядром и практическим обучением студентов. Министр подчеркнул, что механизм целевого обучения по направлениям туризма не пользуется популярностью. Чиновники хотят сделать ставку на процесс цифровизации, чтобы все предложения размещались на онайн-сервисе "Работа в России".

В Минобрнауки назвали сроки интеграции вузов новых регионов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: валерий фальков, вузы, высшее образование, кабмин, минобранауки, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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