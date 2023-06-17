В Минобрнауки назвали сроки интеграции вузов новых регионов

Валерий Фальков рассказал о стандартах образования.

Основной этап интеграции вузов новых регионов страны (Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик) в российское образовательное пространство должен завершиться в 2023 году. Соответствующее заявление в рамках интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал министр по образованию и науке Валерий Фальков. Чиновник добавил, что в текущем году также запланирована первая приемная кампания в вузах этих регионов по общеросссийским стандартам. Студентам будут выделены бюджетные места.

Ну, а дальше перерабатываются программы образовательные под те стандарты, которые существуют у нас, и будем надеяться, что в 2023 году первый основной этап интеграции, он завершится. Валерий Фальков, глава Минобрнауки России

По мнению Валерия Фалькова, для государства остается важной задачей интегрировать вузы и научные организации в новых регионах в научно-образовательное пространство России. Он пояснил,что многие базовые вещи, которые могут не замечаться внутри страны - стандарты обучения, программы, отношения с преподавателями, порядок поступления, в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине "годами уже вошли в привычку".

Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости