Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году

Глава Минобрнауки рассказал о работе суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

Приемная кампания в отечественные вузы в этом году будет отличаться от предыдущей, так как способ электронной подачи документов для поступающих кандидатов будет превалирующим. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" в интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде сделал российский министр по науке и образованию Валерий Фальков.

Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Чиновник добавил, что в текущем году власти страны усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В настоящее время практически завершен этап тестирования проекта, улучшено интегрирование проекта с единым порталом государственных услуг.

Минобрнауки назвало IT-направления самыми востребованными у абитуриентов в 2023 году.

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