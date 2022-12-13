Минобрнауки назвало IT-направления самыми востребованными у абитуриентов в 2023 году

Валерий Фальков рассказал о перераспределении бюджетных мест в вузах.

IT-направления в российских вузах пользуются наибольшей популярностью у выпускников школ в этом году. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном правительственном заседании при участии главы государства Владисмира Путина сделал руководитель министерства по высшему образованию и науке Валерий Фальков.

Наибольшей популярностью пользуются направления в области IT... будущем мы будем проводить распределение контрольных цифр приема в вузах максимально близко к началу приемной кампании, чтобы учитывать самые актуальные кадровые потребности отраслей экономики и социальной сферы Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Валерий Фальков напомнил коллегам о том, в текущем году министерство впервые провело перераспределение бюджетных мест в вузах в целях расширения приема по приоритетным направлениям. Речь идет о инженерно-техническим специальностям. Более 246 тысяч мест выделено студентам по направлениям "инженерное дело", "технологии" и "технические науки". Наибольшее количество заявок на поступление подано на профессии, связанные с информационной безопасностью, вычислительной техникой, информатикой и машиностроением.

Фальков: обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России