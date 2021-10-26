Фальков: Обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году

В Минобрнауки рассказали о последовательном процессе изменений в высшем образовании.

Обновленную систему образования в России могут запустить в следующем учебном году (с 2023 года). Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава министерства по образованию и науке Валерий Фальков. Чиновник уточнил, что новая система заменит собой Болонский вариант.

Потом будет процедура законотворчества, которая связана тоже…, она имеет свои особенности, как мы знаем, длительное обсуждение там и т.д. Но если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Министр полагает, что работа по изменению образовательной системы в России займет долгие годы, так как существующие процессы невозможно перестроить в одночасье. Валерий Фальков призвал коллег действовать последовательно вперед. Он видит важность изменения вектора развития и не делать то, что может навредить системе. Чиновник напомнил о том, что страна накопила за свою более чем 20-летнюю историю значительный опыт в сфере высшего образования.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live