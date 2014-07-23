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У россиян появился новый праздник — День среднего профобразования
Вчера, 22:52
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У россиян появился новый праздник — День среднего профобразования

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Его буду отмечать ежегодно 2 октября в целях "развития и популяризации среднего профессионального образования у российских абитуриентов".

В понедельник, 25 июля, в России появился новый праздник — День среднего профессионального образования. Президент страны Владимир Путин подписал указ об этом.

Его буду отмечать ежегодно 2 октября в целях "развития и популяризации среднего профессионального образования у российских абитуриентов".

Среднее профессиональное образование дают различные колледжи, техникумы и лицеи России. Они готовят квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Ранее в Минобрнауки заявили, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: образование, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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