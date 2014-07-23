У россиян появился новый праздник — День среднего профобразования

Его буду отмечать ежегодно 2 октября в целях "развития и популяризации среднего профессионального образования у российских абитуриентов".

В понедельник, 25 июля, в России появился новый праздник — День среднего профессионального образования. Президент страны Владимир Путин подписал указ об этом.

Его буду отмечать ежегодно 2 октября в целях "развития и популяризации среднего профессионального образования у российских абитуриентов".

Среднее профессиональное образование дают различные колледжи, техникумы и лицеи России. Они готовят квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Ранее в Минобрнауки заявили, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской.

Фото: Piter.tv

