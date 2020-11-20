Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращения к советской системе. Об этом он сообщил на заседании совета ректоров творческих вузов.
Афанасьев отметил, что советская система существовала в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет. По его словам, новая система образования будет строиться с учетом всего накопленного опыта.
Ранее в Госдуме поддержали идею выхода России из Болонской системы образования.
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