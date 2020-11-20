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Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской
Сегодня, 15:57
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Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской

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Новая система образования будет строиться с учетом всего накопленного опыта.

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращения к советской системе. Об этом он сообщил на заседании совета ректоров творческих вузов.

Афанасьев отметил, что советская система существовала в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет. По его словам, новая система образования будет строиться с учетом всего накопленного опыта.

Ранее в Госдуме поддержали идею выхода России из Болонской системы образования.

Фото: pixabay.com

Теги: болонская система, дмитрий афанасьев, минобрнауки россии, отказ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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