В НХЛ допустили отказ игроков от Олимпиады из-за качества льда в Италии

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) допустили отказ игроков от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за качества льда в Италии. Об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

Дэйли отметил, что получает позитивные отчеты о строительстве ледовой арены в Милане, где пройдет олимпийский хоккейный турнир. Женские команды начнут борьбу за медали 5 февраля. Мужской турнир начнется 11 февраля. Заместитель комиссионера НХЛ подчеркнул, что большая часть информации о готовности объекта выглядит скорее позитивно, чем негативно.

При этом Дэйли считает, что качество льда может побудить игроков НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде. Отметим, что в последний раз представители НХЛ участвовали в зимних Играх в 2014 году. Напомним, Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Сиэтлом".

Фото: pxhere.com