Шайба Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Сиэтлом"

На счету форварда 33 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Сиэтл" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Клаймэт Плэдж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев в концовке третьего периода. В этом матче также отличился его соотечественник Владимир Тарасенко. Он стал автором четвертой шайбы в пустые ворота соперника. "Миннесота" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 30 играх.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 30 матчей, забросил 18 шайб и отдал 15 голевых передач. Россиянин идет на 16-м месте в общем зачете бомбардиров.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кузнецова помогли "Калгари" обыграть "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET