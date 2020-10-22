Гол и передача Кузнецова помогли "Калгари" обыграть "Баффало"

Защитник набрал пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Калгари" одержал победу над "Баффало" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Калгари" Ян Кузнецов принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором пятой шайбы в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Егора Шаранговича. "Калгари" идет на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 28 очков в 31 матче.

Ян Кузнецов играет в "Калгари" с 2024 года. Он был выбран на драфте-2020 под 50-м номером. В нынешнем регулярном сезоне НХЛ защитник провел в составе команды 17 матчей, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

