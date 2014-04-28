"Рейнджерс" уступили "Вегасу", Панарин отметился передачей

Россиянин набрал 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" проиграли "Вегасу" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Он помог отличиться Алекси Лафреньеру, забросившему вторую шайбу в ворота гостей. Его команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 31 матч и набрал 32 (10+22) очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET