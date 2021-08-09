Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Монреаль"

Хоккеист набрал 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одолел "Монреаль" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. "Сент-Луис" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 29 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел в составе "Сент-Луиса" 30 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET