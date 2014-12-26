Шайба Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Филадельфией"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Колорадо" обыграл "Филадельфию" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота хозяев в начале второго периода. Его команда продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 21 матч и набрал 14 (7+7) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET