"Коламбус" обыграл "Детройт", Марченко забросил шайбу

"Коламбус" одержал победу над "Детройтом" в серии буллитов со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 5:5. В серии буллитов Марченко реализовал победный бросок. "Коламбус" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел в составе "Коламбуса" 23 матча и набрал 23 (9+14) очка.

