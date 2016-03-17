Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Оттаву"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Оттаву" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Мике Зибанеджаду. Его команда идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел за "Рейнджерс" 29 матчей и набрал 30 (9+21) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET