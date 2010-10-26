Дубль Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Тампой"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Тампой" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев. Он также отметился голевой передачей на Бенжамина Киндела. "Питтсбург" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 26 матчей и набрал 29 (8+21) очков.

Видео: YouTube / SPORSTNET