Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе"

"Вашингтон" одержал разгромную победу над "Сан-Хосе" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эй-Эс-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев. "Вашингтон" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 36 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 28 матчей и набрал 29 (14+15) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET