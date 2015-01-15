Две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало"

На счету россиянина 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" одержала победу над "Баффало" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Трэвиса Конечны и Оуэна Типпетта. Его команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел за "Филадельфию" 26 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET