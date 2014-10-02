Гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Чикаго"

На счету хоккеиста 22 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Чикаго" со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Брэйдену Боуману. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В серии буллитов "Вегас" добился победы. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 26 матчей и набрал 22 (9+13) очка.

