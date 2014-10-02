"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес", Овечкин набрал два очка

Форвард был признан второй звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился голевыми передачами на Тома Уилсона и Энтони Бовиллье. Его команда идет на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 27 матчей и набрал 27 (12+15) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Далласом".

Видео: YouTube / SPORTSNET